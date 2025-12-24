Czas na ofensywne wzmocnienie. West Ham patrzy w stronę Fulham

West Ham United ostatnio nie zachwyca swoją grą. Stołeczna ekipa broni się przed spadkiem z Premier League. Tymczasem według informacji "Daily Mail" władze klubu mogą ruszyć po skrzydłowego.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Nuno Espirito Santo

West Ham United zainteresowany Adamem Traore

West Ham United po rozegraniu osiemnastu ligowych kolejek legitymuje się bilansem zaledwie 13 punktów na koncie. Do bezpiecznej strefy stołeczna ekipa traci pięć oczek. To jednocześnie daje do myślenia. W drugiej fazie sezonu londyńczycy będą potrzebować goli, a co za tym idzie zimą mogą być konieczne wzmocnienia ofensywy. Ciekawe informacje w tej sprawie przekazał „Daily Mail”.

Źródło przekonuje, że menedżer Młotów, Nuno Espirito Santo, jest poważnie zainteresowany Adamem Traore, który aktualnie broni barw Fulham. Ośmiokrotny reprezentant Hiszpanii ma kontrakt ważny z aktualnym pracodawcą tylko do końca sezonu, co oznacza, że już w styczniu piłkarz będzie mógł prowadzić rozmowy z potencjalnym nowym klubem.

29-latek pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w Barcelonie, skąd trafił do Aston Villi w 2015 roku. W kolejnych latach Traore bronił barw Middlesbrough oraz Wolverhampton Wanderers. Z kolei w sierpniu 2023 roku piłkarz zasilił Fulham.

W obecnej kampanii Hiszpan wystąpił łącznie w 16 spotkaniach, w których zanotował jedną asystę. Na boisku Traore spędził ponad 500 minut. Okazję na poprawę swojego bilansu zawodnik może mieć w ramach 18. kolejki Premier League, gdy drużyna z Craven Cottage zmierzy się właśnie z West Ham United. Mecz odbędzie się w sobotę 27 grudnia o godzinie 16:00. Będzie to jednocześnie ostatnie spotkanie Fulham w 2025 roku.