Romano ujawnił kulisy. Manchester City blisko głośnego transferu

Manchester City według informacji dziennikarza Fabrizio Romano w najbliższych dniach zamierza sfinalizować transfer z udziałem skrzydłowego. Chętnych na zawodnika nie brakuje.

Manchester City ruszył po Antoine’a Semenyo

Manchester City w przeszłości próbował już pozyskiwać skrzydłowych, z którymi wiązano duże nadzieje. Mowa między innymi o Kalvinie Phillipsie oraz Jacku Grealishu. Różnie z tymi ruchami bywało, ale klub się nie zraża w poszukiwaniu kolejnych potencjalnych gwiazd. Dziennikarz Fabrizio Romano przekazał, że klub z Etihad Stadium tym razem bardzo poważnie zainteresował się zawodnikiem Bournemouth.

Znany insider dał do zrozumienia, że Manchester City od wielu godzin naciska na to, aby rozmowy w sprawie transferu Antoine’a Semenyo uległy przyspieszeniu. Jasne jest jednak, że nie tylko gigant Premier League jest zainteresowany pozyskaniem piłkarza. Wcześniej pojawiły się informacje, że w kolejce po zawodnika ustawiły się Chelsea, Manchester United oraz Tottenham Hotspur.

Semenyo to 32-krotny reprezentant Ghany, który urodził się w Londynie. Piłkarz ma umowę ważną z Bournemouth do końca czerwca 2030 roku. Jego rynkowa wartość wynosi obecnie 65 milionów euro. Zanim zawodnik trafił do ekipy z Vitality Stadium, występował również w Bristol City, Sunderlandzie oraz Newport County.

Jeśli transakcja z udziałem Semenyo doszłaby do skutku i zawodnik zasiliłby szeregi The Citizens, czekałaby go ciekawa rywalizacja o miejsce w składzie. Na podobnej pozycji może grać Oscar Bobb. Jeśli natomiast Josep Guardiola zdecydowałby się wystawiać Ghańczyka na lewym skrzydle, wówczas zawodnik musiałby rywalizować z Jeremym Doku lub Savinho.

