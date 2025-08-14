Chelsea walczy o gwiazdę Man Utd. Wycena wciąż blokuje ruch

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Wycena główną kością niezgody w sprawie transferu Alejandro Garnacho

Manchester United nie ukrywa, że zamierza zarobić konkretne pieniądze na transferze Alejandro Garnacho. Piłkarz znalazł się na celowniku Chelsea, która od dłuższego czasu prowadzi rozmowy w tej sprawie. Ciekawe informacje na ten temat przekazał „The Telegraph”.

Według źródła wycena zawodnika spadła już do 70 milionów euro. Chelsea liczy jednak na kolejne etapy negocjacji, które pozwolą jeszcze obniżyć kwotę. Londyńczycy są gotowi przeznaczyć na transfer około 40 milionów euro. Klub ze stolicy Anglii jest tak zdeterminowany, że przeprowadził nawet kontrolę przeszłości piłkarza, aby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące jego temperamentu i dyscypliny. Mimo wszystko sternicy Czerwonych Diabłów nie chcą schodzić jeszcze bardziej z ceny. To sprawia, że ruch z udziałem piłkarz stoi pod znakiem zapytania.

21-latek pierwsze kroki w piłce nożnej stawiał w akademii Atlético Madryt. W październiku 2020 roku trafił stamtąd do Manchesteru United. Jak dotąd w barwach Czerwonych Diabłów rozegrał 144 mecze, zdobył 26 bramek i zanotował 22 asysty.

Już w najbliższy weekend rusza nowy sezon Premier League. Chelsea w pierwszej kolejce zmierzy się z Crystal Palace, natomiast Manchester United w hicie inauguracyjnej serii gier podejmie Arsenal. Wiadomo już, że w tym drugim meczu Alejandro Garnacho na pewno nie wystąpi.

Czytaj więcej: Rashford w Barcelonie? Anglik planuje zaskakujący ruch