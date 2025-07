Rashford w Barcelonie? Anglik planuje zaskakujący ruch

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford otwarty na obniżkę wynagrodzenia

Marcus Rashford to zawodnik, który niedawno przebywał na wypożyczeniu w Aston Villi z Manchesteru United. Po powrocie na Old Trafford nowy trener Czerwonych Diabłów, Ruben Amorim, nadal nie jest przekonany do Anglika. Wszystko wskazuje więc na to, że jego przygoda z United dobiega końca. Interesujące informacje na temat przyszłości napastnika przekazało hiszpańskie Mundo Deportivo.

Rashford otrzymał ostatnio lukratywną ofertę z jednego z klubów Arabii Saudyjskiej. Według doniesień, mógłby zarabiać tam nawet 40 milionów euro rocznie. Mimo to zawodnik zdecydował się odrzucić propozycję. Jego celem jest kontynuowanie kariery w FC Barcelonie.

Co więcej, Anglik ma być na tyle zdeterminowany, by dołączyć do zespołu z Katalonii, że jest gotów przystać na znaczną obniżkę pensji. W ten sposób chce pomóc Barcelonie dostosować się do zasad finansowego fair-play i ograniczeń budżetowych.

Według dostępnych informacji, Rashford mógłby trafić na Camp Nou na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu w wysokości 30–40 milionów euro. Piłkarzowi zależy na jak najszybszym rozstrzygnięciu swojej przyszłości, by móc wziąć udział przynajmniej w części przygotowań przedsezonowych z nowym zespołem.

Barca tego lata nie dała rady pozyskać już Nico Williamsa z Athletic Bilbao i Luisa Diaza z Liverpoolu. W klubie jest jednak wiara, że z Rasfordem będzie inaczej i cenne wzmocnienie siły ofensywnej stanie się faktem.

Czytaj także: Real Madryt gotów sprzedać gwiazdę. Cena zaskakuje