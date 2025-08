Chelsea finalizuje kolejny transfer. Piłkarz przeszedł testy

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Jorrel Hato dołączy do Chelsea

Chelsea FC dopina kolejny transfer w letnim oknie. Jorrel Hato zakończył testy medyczne i podpisze z londyńskim klubem kontrakt, który będzie obowiązywał do czerwca 2032 roku. Transfer 19-letniego defensora z Ajaxu Amsterdam to kolejny dowód na to, że The Blues nie zamierzają zwalniać tempa w budowie młodego zespołu.

Jorrel Hato uważany jest za jeden z największych talentów holenderskiej piłki ostatnich lat. Pomimo młodego wieku, zdążył już rozegrać ponad 100 spotkań w barwach holenderskiego klubu. W kadrze Oranje zadebiutował w listopadzie 2023 roku i ma na swoim koncie sześć meczów.

Enzo Maresca od dłuższego czasu uważnie obserwował młodego defensora, a po serii negocjacji Ajax ostatecznie zaakceptował ofertę w wysokości 40 milionów euro. Chelsea tego lata wydała już około 230 milionów euro na nowych zawodników. Wśród letnich wzmocnień znaleźli się m.in. Joao Pedro, Jamie Gittens oraz Liam Delap.

🚨🔵 Jorrel Hato completed his medical and signs a seven year deal at Chelsea today. ✍🏼 pic.twitter.com/LBs6M9ROFh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2025

Jorrel Hato dołączył do amsterdamskiej akademii w 2018 roku ze Sparty Rotterdam. Choć w Ajaxie rozegrał już wiele spotkań na najwyższym poziomie, wciąż czeka na swój debiut w Lidze Mistrzów. Transfer do Chelsea otwiera przed nim wreszcie szansę na występ w najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywkach.