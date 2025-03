Chelsea finalizuje transfer. To wielki talent z Brazylii

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Denner dołączy do Chelsea

Chelsea FC osiągnęła porozumienie w sprawie transferu Dennera, który jest wychowankiem Corinthians. 17-letni obrońca zasili szeregi londyńskiego klubu dopiero latem 2026 roku. Piłkarz wcześniej odrzucił ofertę przedłużenia kontraktu w brazylijskim klubu, ponieważ chce kontynuować karierę w Europie.

W The Blues dostrzegli potencjał młodego Brazylijczyka i postanowili dopiąć jego transfer na długo przed tym, zanim będzie mógł przenieść się na Stary Kontynent. Według informacji podanych przez Fabrizio Romano, Anglicy zapłacą za Dennera 15 milionów euro wraz z bonusami. Ponadto Corinthians zagwarantował sobie również 15 proc. z kolejnej sprzedaży piłkarza.

Transfer Dennera to kolejny przykład polityki Chelsea, która polega na ściąganiu największych talentów z Ameryki Południowej. Wcześniej klub zabezpieczył transfer Estevao Williana z Palmeiras. Już wcześniej do zespołu dołączył Andrey Santos z Vasco da Gama, który obecnie zachwyca na wypożyczeniu w RC Strasbourg. Wkrótce do londyńskiego klubu ma trafić Ian Subiabre z River Plate, którego klauzula odstępnego wynosi 25 mln funtów.

Chelsea obecnie pod wodzą Enzo Mareski zajmuje piąte miejsce w tabeli Premier League. The Blues awansowali do 1/8 finału Ligi Konferencji, gdzie zmierzą się z FC Kopenhaga.

