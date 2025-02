Chelsea szuka w Ameryce Południowej. Na jej radarze wielki talent

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ian Subiabre

Ian Subiabre pod lupą skautów Chelsea

Ian Subiabre uchodzi za jeden z największych talentów w lidze argentyńskiej. 18-letni skrzydłowy ma już za sobą debiut w seniorskim zespole River Plate – dotychczas rozegrał 4 spotkania, spędzając na boisku 58 minut. Wydaje się, że prawy napastnik z tygodnia na tydzień powinien odgrywać coraz ważniejszą rolę w drużynie z Buenos Aires. W ostatnim czasie urodzony w 2007 roku młodzieniec zanotował ogromne postępy, a to oczywiście nie uchodzi uwadze gigantom ze Starego Kontynentu.

Według najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski portal “GiveMeSport” Chelsea jest poważnie zainteresowana sprowadzeniem tego zawodnika. Co więcej, wkrótce londyńczycy mają przeprowadzić pierwsze rozmowy z przedstawicielami piłkarza. Następnie klub ze Stamford Bridge planuje skontaktować się z River Plate, żeby poznać warunki finansowe ewentualnej transakcji. Wszystko wskazuje na to, iż będzie trzeba wyłożyć na stół co najmniej kilkanaście milionów euro.

Warto dodać, że Chelsea słynie ze znakomitego skautingu i posiada w swojej kadrze wielu młodych zawodników. Przypomnijmy, iż w ostatnich latach do zachodniego Londynu trafili Lucas Bergstrom (fiński bramkarz), Aaron Anselmino (argentyński obrońca), Romeo Lavia (belgijski pomocnik) oraz Marc Guiu (hiszpański napastnik). Ekipa Enzo Mareski na półmetku sezonu zajmuje 5. miejsce w tabeli Premier League.