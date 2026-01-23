Chelsea chce zawodnika Manchesteru United. Szykuje się głośny transfer

Chelsea bacznie monitoruje sytuację Harry'ego Maguire'a, któremu po sezonie wygasa kontrakt w Manchesterze United - donosi "CaughtOffside". 32-letni Anglik wciąż cieszy się dużym uznaniem w Premier League.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Harry Maguire przymierzany do Chelsea

Chelsea zajmuje obecnie szóstą pozycję w tabeli Premier League, a nowy menedżer Liam Rosenior ma za zadanie poprowadzić drużynę do awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Klubowe władze przygotowują się do lata i już planuje ofensywę na rynku transferowym.

W tym kontekście uwagę The Blues przyciąga Harry Maguire, środkowy obrońca Manchesteru United, który prawdopodobnie opuści klub tego lata na zasadzie wolnego transferu. Jak podaje „CaughtOffside”, 32-letni Anglik zbliża się do końca kontraktu i wzbudza duże zainteresowanie w Premier League.

Najbardziej zaskakującym kandydatem do podpisania Maguire’a wydaje się być Chelsea, która poszukuje doświadczonego zawodnika do linii defensywnej. Obecność Anglika w składzie mogłaby wesprzeć młodszych defensorów, którzy obecnie tworzą podstawową linię obrony. Decyzja o jego pozyskaniu może sygnalizować niewielką zmianę strategii transferowej, w której wcześniej priorytetowo traktowano młodych zawodników.

Niektórzy kibice Manchesteru United liczą na pozostanie Maguire’a po jego ostatniej poprawie formy. Michael Carrick chciałby zatrzymać Anglika na dłużej. Doświadczony obrońca urodzony w Sheffield w tym sezonie rozegrał 11 meczów, a w dorobku ma dwa trafienia i jedną asystę. W barwach Czerwonych Diabłów występuje od 2019 roku, kiedy to przeniósł się z Leicester City za 87 milionów euro.