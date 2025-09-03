Chelsea chce odsunąć skrzydłowego. Sensacyjne informacje

Raheem Sterling pozostał w Chelsea, mimo zainteresowania innych klubów. Według informacji podanych przez "The Times", skrzydłowy ma zostać odsunięty od pierwszej drużyny aż do styczniowego okna transferowego.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Transfer nie doszedł do skutku. Raheem Sterling odsunięty

Raheem Sterling w trakcie letniego okna transferowego był łączony z Bayerem Leverkusen oraz Fulham. Ostatecznie transfer 30-letniego skrzydłowego z Chelsea jednak nie doszedł do skutku. Anglik pozostanie w Londynie przynajmniej do zimowego okna transferowego. Co ciekawe, Sterling nie wykazuje zainteresowania przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej, mimo że tamtejsze kluby zabiegały o jego pozyskanie.

Skrzydłowy postanowił kontynuować swoją przygodę na Stamford Bridge, gdzie wiążę go kontrakt do czerwca 2027 roku. Jednym z powodów pozostania w klubie jest wysoka pensja. Anglik zarabia 300 tysięcy funtów tygodniowo.

Według „The Times”, Sterling prawdopodobnie będzie trenował z dala od pierwszej drużyny aż do styczniowego okna transferowego. Powodem decyzji jest nieudany transfer w ostatnim dniu letniego okienka. W przeszłości Sterling występował m.in. w Manchesterze City i Liverpoolu, a w poprzednim sezonie został wypożyczony do Arsenalu.

Wiele wskazuje na to, że Sterling nie zostanie uwzględniony w planach pierwszego zespołu Chelsea w bieżącym sezonie Premier League. Jego przyszłość w Londynie pozostaje więc niepewna, a najbliższe miesiące będą czasem oczekiwania na ewentualny ruch transferowy w styczniu.

Sterling łącznie w londyńskim zespole rozegrał 81 meczów, w których zdobył 19 bramek. Obecnie serwis Transfermartk.de wycenia doświadczonego skrzydłowego na 10 milionów euro.