Chelsea chce nowego napastnika. W grze nawet 40 mln funtów

Chelsea spogląda w kierunku Premier League w kontekście pozyskania nowego napastnika. Według "CaughtOffside", na liście życzeń The Blues znajduje się Jean-Philippe Mateta z Crystal Palace.

PressFocus Na zdjęciu: Liam Rosenior

Jean-Philippe Mateta na celowniku Chelsea

Chelsea zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli Premier League, co jest wynikiem dalekim od oczekiwań władz klubu, które w styczniu zdecydowały się zatrudnić Liama Roseniora. W drużynie nadal wyraźnie szwankuje linia ataku, dlatego na Stamford Bridge coraz poważniej rozważane jest wzmocnienie ofensywy zawodnikiem, który zagwarantuje zdobywanie bramek.

Jednym z kandydatów do transferu jest Jean-Philippe Mateta. Francuski napastnik oficjalnie poinformował władze Crystal Palace o chęci opuszczenia klubu jeszcze w trakcie trwającego okna transferowego i nie zamierza przedłużać wygasającego kontraktu. Od dłuższego czasu priorytetem dla zawodnika miał być transfer do Serie A, a jego otoczenie prowadził rozmowy przede wszystkim z Juventusem.

Turyński gigant złożył już pierwszą ofertę, jednak została ona natychmiast odrzucona. Stara Dama zaproponowała wypożyczenie z obowiązkiem wykupu, na co Crystal Palace nie chciało przystać. Klub z Londynu jasno dał do zrozumienia, że interesuje go wyłącznie definitywna sprzedaż i wycenił swojego napastnika na 40 milionów funtów.

W tej sytuacji sytuację Chelsea monitoruje Matetę. The Blues mieli już nawiązać kontakt z przedstawicielami zawodnika. Na liście zainteresowanych pozostaje również Aston Villa, która od kilku dni intensywnie pracuje nad sprowadzeniem Tammy’ego Abrahama z Besiktasu. W obecnym sezonie Jean-Philippe Mateta rozegrał 33 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 10 bramek i zanotował dwie asysty.