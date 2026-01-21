Aston Villa pokrzyżuje plany Juventusu? Walczą o francuskiego gwiazdora

Juventus od kilku dni pracuje nad transferem Jeana-Philippe'a Matety. Plany turyńskiego giganta może jednak pokrzyżować Aston Villa - informuje portal The Athletic.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery - trener Aston Villi

Jean-Philippe Mateta przymierzany do Aston Villi

Jean-Philippe Mateta podczas trwającego zimowego okienka transferowego prawdopodobnie odejdzie z Crystal Palace. 28-letni napastnik chciałby spróbować nowego wyzwania po kilku sezonach spędzonych w londyńskiej ekipie, w której stał się ważnym ogniwem ofensywy.

Sam zawodnik ma być otwarty na zmianę otoczenia, zwłaszcza jeśli pojawi się oferta z klubu walczącego o najwyższe cele. Najpoważniej o sprowadzenie francuskiego snajpera zabiega Juventus, który planuje wzmocnić linię ataku jeszcze w styczniu i widzi w Matecie profil napastnika pasującego do Serie A.

Plany turyńskiego giganta może jednak pokrzyżować Aston Villa – wynika z informacji przekazanych przez serwis „The Athletic”. Jak ujawnił wsponiany portal, klub z Birmingham wykazuje konkretne zainteresowanie Francuzem i ma już pomysł na przeprowadzenie transakcji.

Działacze z Villa Park są gotowi oddać ligowemu rywalowi Evanna Guessanda oraz dopłacić określoną kwotę w zamian za Matetę. Kluczowa będzie jednak decyzja samego piłkarza, który według doniesień wciąż skłania się ku przenosinom do Turynu.

Mierzący 192 centymetry atakujący z powodzeniem występuje w barwach drużyny Orłów od stycznia 2021 roku, gdy przeniósł się na Selhurst Park za niespełna 15 milionów euro z FSV Mainz. W trwającej kampanii francuski snajper rozegrał 33 spotkania, w których zdobył 10 bramek i zaliczył 2 asysty. Fachowa strona „Transfermarkt” wycenia środkowego napastnika na około 40 milionów euro. Przyszłość Jeana-Philippe’a Matety powinna wyjaśnić się w najbliższych dniach.