Napastnik Premier League coraz bliżej Serie A. Rozmowy już trwają

Crystal Palace może niebawem pożegnać jednego ze swoich zawodników. Jednym z graczy poważnie zainteresowany jest Juventus, który chce wzmocnić swoją jakość w ofensywie.

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jean-Philippe Mateta

Jean-Philippe Mateta może wzmocnić Juventus

Crystal Palace może w trakcie trwającego okna transferowego stać się zespołem, który dozna jednych z najbardziej dotkliwych osłabień. Marc Guehi jest już po słowie z Manchesterem City. Tymczasem kolejnym takim graczem może być Jean-Philippe Mateta. Nowe wieści w tej sprawie przekazał serwis teamTALK.

Źródło przekonuje, że 28-letni napastnik uzgodnił już warunki indywidualne z Juventusem. Trzykrotny reprezentant Francji dzięki przeprowadzce do ekipy z Turynu mógłby podwoić swoje dotychczasowe zarobki. Zawodnik nie ukrywa, że bardzo mu zależy na tym, aby kontynuować karierę w szeregach wielokrotnych mistrzów Włoch.

Jasne jest, że klub z Londynu jest otwarty na transakcję z udziałem piłkarza, jednak ma konkretne oczekiwania finansowe. Aby Mateta mógł zmienić pracodawcę, chętny na transfer klub musi wyłożyć 40 milionów euro.

Francuz to zawodnik, który nie tylko znajduje się na celowniku Juventusu. Mateta jest również na liście życzeń Manchesteru United. Napastnik trafił do Crystal Palace w styczniu 2022 roku z Mainz. Kosztował wówczas 11 milionów euro. Wcześniej piłkarz bronił barw takich ekip jak Olympique Lyon oraz Le Havre.

W tym sezonie Mateta wystąpił łącznie w 33 spotkaniach, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Strzelił w nich 10 goli i zaliczył dwie asysty. Swój dorobek Francuz będzie mógł poprawić w najbliższą niedzielę. Wówczas Crystal Palace zmierzy się w derbach z Chelsea. Spotkanie w ramach 23. kolejki Premier League rozpocznie się o godzinie 15:00.