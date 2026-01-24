Chelsea chce gwiazdę z Serie A. To byłby transferowy hit

Chelsea cały czas rozważa transfer Dusana Vlahovicia z Juventusu - donosi "TEAMtalk". Serbski napastnik znajduje się również na radarze Tottenhamu Hotspur.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Dusan Vlahović na celowniku Chelsea i Tottenhamu

Chelsea ma poważny problem ze skutecznością. Napastnicy The Blues zawodzą na Stamford Bridge, co znajduje odzwierciedlenie w statystykach. Joao Pedro zdobył dotąd siedem ligowych bramek, natomiast Pedro Neto może pochwalić się pięcioma trafieniami. Nic więc dziwnego, że latem władze planują ruszyć po klasowego snajpera.

Jak informuje „TEAMtalk”, w kręgu zainteresowań londyńskiego giganta wciąż znajduje się Dusan Vlahović. Kontrakt serbskiego napastnika z Juventusem Turyn obowiązuje do czerwca 2026 roku. Sytuację 25-latka uważnie monitoruje również Tottenham Hotspur. Doniesienia z Anglii wskazują, że oba londyńskie kluby są regularnie informowane o rozwoju rozmów kontraktowych Vlahovicia i nie wycofały się z rywalizacji.

Choć we Włoszech panuje przekonanie, że AC Milan jest coraz bliżej osiągnięcia porozumienia z napastnikiem. Massimiliano Allegri mógłby odegrać kluczową rolę w przekonaniu Serba do przeprowadzki na San Siro. Osoby z otoczenia Vlahovicia studzą doniesienia. Sam zawodnik jest żywo zainteresowany transferem do Anglii, a Premier League postrzega jako kierunek, który budzi w nim największy entuzjazm.

W bieżącym sezonie Vlahović rozegrał 17 spotkań, w których zdobył sześć bramek i zanotował dwie asysty. Od końcówki listopada zmaga się jednak z kontuzją pachwiny i ma wrócić na boiska na początku marca.