Chciał go Real i inni giganci. Gwiazdor Liverpoolu rozmawia ws. nowego kontraktu

Liverpool walczy o zatrzymanie Konate

Liverpool w tym sezonie ma swoje, dość duże problemy. Właściwie należałoby nawet powiedzieć, że są to bardzo duże problemy, bowiem The Reds, którzy mieli walczyć o obronę mistrzostwa Anglii oraz powalczyć o najważniejsze trofeum w Europie, jak do tej pory zdecydowanie rozczarowują. I to nawet pomimo wielkich letnich transferów, które pobijały wszelkie możliwie rekordy.

Niemniej brak wyników może oznaczać spore zmiany w klubie. Ostatnio mówiło się dużo o przyszłości Arne Slota oraz Mohameda Salaha. Jednak przede wszystkim od początku sezonu spekuluje się co do transferu, którego przedmiotem miałby być Ibrahima Konate. Środkowy obrońca Liverpoolu znajduje się przede wszystkim na celowniku Realu Madryt, który szuka nowego defensora. Okazuje się jednak, że sam Francuz negocjuje z Liverpoolem przedłużenie kontraktu, o czym poinformował serwis „TEAMtalk”.

Władze klubu nie mają bowiem zamiaru sprzedawać swojego środkowego obrońcy i Ibrahima Konate zostanie w klubie do końca sezonu, nawet jeśli latem miałby odejść za darmo. W tym sezonie 26-latek rozegrał w sumie 23 mecze i zdobył w nich jednego gola. Łącznie na poziomie Premier League ma on 155 występów. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Trójkolorowych na 50 milionów euro.

