Kariera Trevoha Chalobaha z pewnością nie jest podobna do większości

Choć wychowanek Chelsea nigdy nie był podstawowym graczem swojej drużyny, stale wzbudza zainteresowanie wielkich marek

Teraz do piłkarza, który w tym sezonie nie pojawił się jeszcze na boisku, zgłosił się Manchester United

Chalobah nie narzeka na brak zainteresowania pomimo braku gry

Trevoh Chalobah to wychowanek Chelsea. Ze środkowym obrońcą, dysponującym imponującymi warunkami fizycznymi, The Blues wiązali wielkie nadzieje. Anglik dostawał swoje szanse zarówno od Grahama Pottera, jak i Franka Lamparda. Rozegrał kilka niezłych spotkań, ale nigdy nie był etatowym członkiem wyjściowej jedenastki.

Latem, po licznym zaciągu Todda Boehly’ego, londyńczycy zamierzali sporo zarobić na swoim podopiecznym. Zgłaszały się po niego wielkie marki, ale wtem, na starcie sezonu, Chalobah doznał kontuzji uda. Ta wyklucza go z gry do tej pory. Pomimo tego, że w tej kampanii 24-latek jeszcze ani na minutę nie pojawił się na boisku, nie może narzekać na brak zainteresowania.

W tym kontekście wymieniano wiele uznanych marek, by wspomnieć tylko o Bayernie Monachium, Interze Mediolan czy AS Romie. To bynajmniej nie koniec wyliczanki. Portal Fichajes przekonuje, że o środkowego obrońcę powalczy też Manchester United. Czerwone Diabły na gwałt potrzebują bowiem wzmocnień w tym obszarze, a Anglik ma niebawem być gotowy do gry.

Kontrakt Chalobaha obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 18 milionów euro.

