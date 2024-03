Arsenal nie sprowadzi tego lata Jorrela Hato. Młodziutki obrońca przedłużył umowę z Ajaksem Amsterdam do 2028 roku.

fot. Imago/BSR Agency Na zdjęciu: Jorrel Hato

Arsenal poważnie interesuje się 18-letnim Jorrelem Hato

Młody obrońca podpisał nową umowę z Ajaksem Amsterdam

Kanonierzy nie sprowadzą Holendra w najbliższym czasie

Arsenal na lodzie. Talent z nową umową

Arsenal chce tego lata wzmocnić defensywę. Wciąż niewyjaśniona pozostaje przyszłość Jakuba Kiwiora, który ostatnio notował dobre występy, lecz większość sezonu przesiedział na ławce rezerwowych. Sporą niewiadomą jest również forma Jurriena Timbera, który jeszcze nie wrócił do zdrowia po ciężkiej kontuzji. Z tego względu Kanonierzy planują pozyskać jeszcze jednego obrońcę, który będzie zarówno opcją na teraz, jak i na kolejne lata.

Klub z Emirates Stadium wytypował Jorrela Hato jako wymarzonego kandydata do transferu. Holender, który skończył niedawno osiemnaście lat, to czołowa postać defensywy Ajaksu Amsterdam. Pomimo bardzo młodego wieku, ma dość spore doświadczenie w piłce seniorskiej. Udowodnił, że drzemie w nim ogromny potencjał, dlatego Arsenal chciał go bardzo szybko sprowadzić.

Teraz Kanonierzy mają duży problem. Sprawdziły się doniesienia medialne, które sugerowały, że Hato wcale nie spieszy się z opuszczeniem rodzimego kraju. Ajax poinformował, że wychowanek przedłużył umowę do 2028 roku. To stawia holenderskiego giganta w świetnej pozycji negocjacyjnej. Arsenal do tej pory liczył, że uda się zamknąć tę transakcję w okolicach 30 milionów euro.

