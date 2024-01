Casemiro na radarze gigantów. Nadchodzi wielki transfer

Źródło: The Sun / Daily Star

IMAGO / Martin Rickett Na zdjęciu: Casemiro

Manchester United szykuje rewolucję

Czerwone Diabły chcą się pozbyć m.in. Casemiro

Brazylijczykiem interesują się AC Milan i Juventus

Casemiro opuści Man Utd. AC Milan i Juventus obserwują Brazylijczyka

Manchester United w sezonie 2023/2024 boryka się z poważnym kryzysem. Włodarze klubu z Old Trafford planują przeprowadzić w najbliższych miesiącach szereg zmian, które mają pomóc klubowi wrócić na właściwe tory. Jednym z celów jest pozbycie się niechcianych zawodników. Według Daily Star w tym gronie znalazł się m.in. Casemiro.

Defensywny pomocnik nie cieszy się już zaufaniem Erika ten Haga i wkrótce ma opuścić Manchester United. Jak przekazuje The Sun, Casemiro wzbudza zainteresowanie we Włoszech. Szczególną uwagę przywiązują do niego AC Milan i Juventus. Te dwa kluby szukają ekonomicznych wzmocnień, a wydaje się, że Brazylijczyk będzie dostępny latem za darmo – przynajmniej tak informują brytyjskie media.