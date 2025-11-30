Carlos Baleba nie dla Manchesteru United? Inny potentat włącza się do walki

11:13, 30. listopada 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  CaughtOffside.com

Tottenham Hotspur powalczy z Manchesterem United o zakontraktowanie Carlosa Baleby. Brighton & Hove Albion oczekuje za swoją gwiazdę około 100 milionów euro - donosi brytyjski serwis CaughtOffside.com.

Carlos Baleba
Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Carlos Baleba

Tottenham Hotspur interesuje się Carlosem Balebą

Carlos Baleba wyrósł na jednego z najlepszych młodych pomocników w całej Premier League. Wszystko wskazuje na to, że 21-letni Kameruńczyk już najbliższej zimy lub następnego lata może opuścić Brighton & Hove Albion, by zrobić kolejny krok naprzód w swojej karierze. Do niedawna zdecydowanym faworytem w walce o jego podpis wydawał się Manchester United, jednak Czerwone Diabły zyskały bardzo poważnego konkurenta, który znacząco komplikuje ich plany.

Jak informuje brytyjski portal „CaughtOffside.com”, chęć pozyskania 11-krotnego reprezentanta Kamerunu wyraża bowiem również Tottenham Hotspur. Koguty są przekonane, że mogą skutecznie rywalizować z Manchesterem United o jednego z najciekawszych pomocników ligi.

Taka operacja wymagałaby jednak dużego nakładu finansowego. Mianowicie, Brighton oczekuje około 100 milionów euro za swojego kluczowego zawodnika. Gdyby taki transfer doszedł do skutku, to 21-latek trafiłby do czołówki rankingu najdroższych transferów.

Baleba trafił do Brighton z Lille w 2023 roku i bardzo szybko został ważną postacią w zespole Premier League. Defensywny pomocnik imponuje dynamiką, siłą fizyczną oraz skutecznością w odbiorze piłki, dzięki czemu stał się filarem środka pola.

W trwającym sezonie rozegrał 15 spotkań, a jego kontrakt obowiązuje do 2028 roku. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 60 milionów euro, choć sprowadzenie Kameruńczyka może ostatecznie wymagać jeszcze większej inwestycji.