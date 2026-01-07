Liverpool przechytrzy Manchester United? Rywalizują o gwiazdora

Carlos Baleba od dawna jest łączony z przenosinami do Manchesteru United. Plany Czerwonych Diabłów może jednak pokrzyżować inny angielski gigant, a mianowicie Liverpool - przekonuje w środowe popołudnie brytyjska strona TEAMtalk.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Carlos Baleba na celowniku Liverpoolu

Carlos Baleba jest uznawany za jednego z najlepszych pomocników w Premier League. Zawodnik, który aktualnie przebywa na Pucharze Narodów Afryki, na co dzień występuje w barwach Brighton & Hove Albion. Jego dojrzałość boiskowa, intensywność gry oraz regularność sprawiają, iż wyrósł na lidera zespołu The Seagulls. Wygląda na to, że 22-letni Kameruńczyk już wkrótce zmieni otoczenie i wykona kolejny, ważny krok w swojej karierze.

Dotychczas Baleba był najczęściej łączony z Manchesterem United, który planuje poważnie wzmocnić środek pola. Czerwone Diabły muszą jednak liczyć się z ogromną konkurencją w walce o podpis defensywnego pomocnika.

Według najnowszych informacji brytyjskiego portalu „TEAMtalk”, chrapkę na jego sprowadzenie ma bowiem również Liverpool. Arne Slot widziałby Kameruńczyka jako kluczową postać swojej drużyny, a ponadto sytuację zawodnika monitoruje także Tottenham Hotspur. Brighton wyceniło Balebę na 80-90 milionów funtów i liczy, że zatrzyma go przynajmniej do końca sezonu 2025/2026.

15-krotny reprezentant Kamerunu trafił do ekipy Mew z Lille w 2023 roku, bardzo szybko stając się ważną postacią w zespole z Premier League. Mierzący 179 centymetrów pomocnik imponuje dynamiką, siłą fizyczną oraz skutecznością w odbiorze piłki. W trwającej kampanii rozegrał 19 spotkań, a jego kontrakt obowiązuje do 2028 roku. Serwis „Transfermarkt” szacuje wartość piłkarza na 60 milionów euro.