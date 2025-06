PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Caoimhin Kelleher zamieni Liverpool na Brentford

Caoimhin Kelleher nie może liczyć na rolę podstawowego bramkarza w Liverpoolu, w którym panuje ogromna konkurencja. Dlatego Irlandczyk jest otwarty na nowe wyzwanie. Wszystko wskazuje na to, iż Caoimhin Kelleher będzie kontynuował swoją karierę w innym zespole rywalizującym w Premier League, a tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych przez Paula Joyce’a z brytyjskiej gazety „The Times”. Wspomniany dziennikarz ujawnił bowiem, że o krok od pozyskania 26-letniego golkipera jest Brentford.

Londyńczycy prowadzą zaawansowane rozmowy z działaczami mistrza Anglii, które lada moment najprawdopodobniej zakończą się sukcesem. Kwota tej transakcji wyniesie około 18 milionów funtów, które powędrują na konto klubu z Anfield Road. Caoimhin Kelleher będzie numerem jeden między słupkami drużyny Pszczół, gdzie zastąpi zmierzającego do niemieckiego Bayeru Leverkusen Marka Flekkena. Jeśli nic nie wysypie się na ostatniej prostej, to oba transfery zostaną potwierdzone w ciągu kilkunastu najbliższych godzin.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Caoimhin Kelleher występuje w barwach Liverpoolu od lipca 2015 roku, gdy dołączył do tamtejszej akademii za nieujawnioną kwotę ze swojego macierzystego klubu – Ringmahon Rangers FC. Ceniony golkiper na początku grał w drużynach młodzieżowych, a w połowie 2019 roku awansował do pierwszego zespołu. Jego dotychczasowy bilans w ekipie The Reds to 67 rozegranych meczów, 79 wpuszczonych bramek i 24 czyste konta. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia rosłego bramkarza na 22 miliony euro (18,5 miliona funtów).