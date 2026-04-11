Real Madryt postawi na kolejnego Turka? Młody pomocnik pod lupą

Can Uzun łączony z Realem Madryt

Real Madryt słynie ze świetnego skautingu i posiada rozbudowaną siatkę obserwatorów rozsianych po całej Europie. Hiszpański gigant niemal w każdym okienku transferowym sięga po młodych, utalentowanych zawodników z dużym potencjałem. Niewykluczone, że już wkrótce wicemistrzowie La Ligi wybiorą się na zakupy do Niemiec, gdzie ich uwagę przykuł jeden z najbardziej obiecujących pomocników młodego pokolenia.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Real Madryt bacznie monitoruje bowiem rozwój Cana Uzuna z Eintrachtu Frankfurt. Urodzony w Niemczech reprezentant Turcji prezentuje bardzo wysoką formę w obecnym sezonie, co nie umknęło uwadze europejskich gigantów.

Oprócz Królewskich sytuację perspektywicznego piłkarza śledzą również AC Milan, Arsenal, Borussia Dortmund, RB Lipsk oraz Bayern Monachium, co zapowiada duże zainteresowanie jego osobą. 20-letni Turek na pewno nie będzie narzekał na brak propozycji, kiedy rynek się otworzy.

Ofensywny pomocnik, który w Madrycie mógłby dzielić szatnię ze swoim rodakiem – Ardą Gulerem, występuje w Eintrachcie od lipca 2024 roku. Wówczas przeniósł się na Deutsche Bank Park za 11 milionów euro z FC Nurnberg. W trwającej kampanii rozegrał 23 spotkania, zdobył 8 bramek i zanotował 5 asyst. Jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 45 milionów euro. Kontrakt tureckiej gwiazdki obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.