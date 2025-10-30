Real Madryt na pewno go nie sprzeda! Dla Alonso jest kluczowy

Eduardo Camavinga jest w tym sezonie tylko rezerwowym w Realu Madryt. Klub nie zamierza się go jednak pozbywać. Xabi Alonso ma go uważać za kluczowego - informuje "AS".

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Alonso wierzy w tego piłkarza. Do tej pory grał niewiele

Real Madryt pod wodzą Xabiego Alonso ma za sobą cenne zwycięstwo w El Clasico. Pokonanie Barcelony pozwoliło powiększyć przewagę w tabeli do pięciu punktów. Królewscy to w tym momencie faworyt do mistrzowskiego tytułu, co jest dobrą wiadomość, biorąc pod uwagę poprzednią, kompletnie nieudaną kampanię.

W wyjściowym składzie przeciwko Barcelonie zagrał Eduardo Camavinga, wokół którego w ostatnich miesiącach nie brakowało medialnych doniesień. Opuścił początek sezonu z powodów zdrowotnych, a do gry wrócił dopiero w połowie września. Od tego czasu Alonso traktował go głównie jako rezerwowego.

Francuz był oczywiście jednocześnie łączony z transferem do innej ekipy, gdyż hiszpańskie media sugerowały, że szkoleniowiec nieszczególnie go ceni. Ostatnie decyzje Alonso wskazują natomiast na coś innego. „AS” przekonuje, że nie ma tematu jego odejścia, a Real Madryt na pewno nie rozważy pojawiających się ofert.

Kluczowa w tym aspekcie jest postawa samego Alonso. Ma on uważać Camavingę za kluczową postać całego projektu, ceniąc jego wszechstronność. 22-latek jest nominalnym defensywnym pomocnikiem, ale może występować na innych pozycjach w środku pola, a nawet na boku defensywy. Hiszpan jest przekonany, że na dłuższą metę Camavinga wywalczy miejsce w składzie na stałe.