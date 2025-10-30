Real Madryt na pewno go nie sprzeda! Dla Alonso jest kluczowy

20:51, 30. października 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  AS

Eduardo Camavinga jest w tym sezonie tylko rezerwowym w Realu Madryt. Klub nie zamierza się go jednak pozbywać. Xabi Alonso ma go uważać za kluczowego - informuje "AS".

Piłkarze Realu Madryt
Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Alonso wierzy w tego piłkarza. Do tej pory grał niewiele

Real Madryt pod wodzą Xabiego Alonso ma za sobą cenne zwycięstwo w El Clasico. Pokonanie Barcelony pozwoliło powiększyć przewagę w tabeli do pięciu punktów. Królewscy to w tym momencie faworyt do mistrzowskiego tytułu, co jest dobrą wiadomość, biorąc pod uwagę poprzednią, kompletnie nieudaną kampanię.

W wyjściowym składzie przeciwko Barcelonie zagrał Eduardo Camavinga, wokół którego w ostatnich miesiącach nie brakowało medialnych doniesień. Opuścił początek sezonu z powodów zdrowotnych, a do gry wrócił dopiero w połowie września. Od tego czasu Alonso traktował go głównie jako rezerwowego.

POLECAMY TAKŻE

Dani Carvajal
Real Madryt szykuje kolejną rewolucję. Te transfery są nieuniknione
Piłkarze Realu Madryt
Real Madryt na pewno go nie sprzeda! Dla Alonso jest kluczowy
Xabi Alonso
Alonso wprowadził wielkie zmiany. Tym naraził się gwiazdom Realu

Francuz był oczywiście jednocześnie łączony z transferem do innej ekipy, gdyż hiszpańskie media sugerowały, że szkoleniowiec nieszczególnie go ceni. Ostatnie decyzje Alonso wskazują natomiast na coś innego. „AS” przekonuje, że nie ma tematu jego odejścia, a Real Madryt na pewno nie rozważy pojawiających się ofert.

Kluczowa w tym aspekcie jest postawa samego Alonso. Ma on uważać Camavingę za kluczową postać całego projektu, ceniąc jego wszechstronność. 22-latek jest nominalnym defensywnym pomocnikiem, ale może występować na innych pozycjach w środku pola, a nawet na boku defensywy. Hiszpan jest przekonany, że na dłuższą metę Camavinga wywalczy miejsce w składzie na stałe.