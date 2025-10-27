Vinicius naprawdę to rozważa! Real poparł Xabiego Alonso

16:20, 27. października 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  AS

Vinicius Junior jest coraz bardziej sfrustrowany sytuacją w Realu Madryt. Jak podaje dziennik AS, Brazylijczyk rozważy odejście z klubu, jeśli jego relacje z Xabim Alonso nie ulegną poprawie.

Vinicius Junior
Obserwuj nas w
SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius może odejść z Realu

Według doniesień konflikt pomiędzy Viniciusem Juniorem a Xabim Alonso staje się coraz poważniejszy. Skrzydłowy był bardzo zdenerwowany, gdy Alonso zdjął go z boiska w 72. minucie w trakcie wygranego El Clasico z Barceloną 2:1. Choć emocje po meczu opadły, zawodnik ma żal, że jego rola w drużynie została ograniczona. Czuje, że jego status w klubie nie jest już taki, jak wcześniej.

Brazylijczyk uważa, że poświęcił się dla drużyny, próbując dostosować do wymagań nowego szkoleniowca, jednak nie otrzymał za to żadnego uznania. Uważa, że współpraca z hiszpańskim szkoleniowcem staje się coraz trudniejsza.

Z drugiej strony działacze Realu Madryt nie są zadowoleni z zachowania piłkarza podczas zmiany i jego emocjonalnej reakcji. W związku z tym całkowicie popierają Alonso i jego decyzje.

Vinicius coraz częściej zastanawia się, czy dalsza gra pod wodzą Alonso ma sens. Czuje, że Kylian Mbappe ma większe zaufanie szkoleniowca i większą swobodę w ofensywie, co tylko zwiększa jego frustrację. Według „AS”, jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, a Hiszpan pozostanie na stanowisku, 25-latek rozważy odejście w 2026 roku.

Zobacz także: Pedri zgodził się na wielki transfer! Barcelona planuje hit

POLECAMY TAKŻE

Marcus Rashford (Real Madryt - FC Barcelona) i Arsene Wenger
Barcelona porównana do chłopców. Legendarny trener tłumaczy
Xabi Alonso
Real Madryt miażdży konkurencję! Nowe dane Opty nie pozostawiają złudzeń
Vinicius Junior
Real planuje ukarać Viniciusa Jr. Królewscy mają już tego dość!