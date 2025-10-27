Vinicius naprawdę to rozważa! Real poparł Xabiego Alonso

Vinicius Junior jest coraz bardziej sfrustrowany sytuacją w Realu Madryt. Jak podaje dziennik AS, Brazylijczyk rozważy odejście z klubu, jeśli jego relacje z Xabim Alonso nie ulegną poprawie.

Vinicius może odejść z Realu

Według doniesień konflikt pomiędzy Viniciusem Juniorem a Xabim Alonso staje się coraz poważniejszy. Skrzydłowy był bardzo zdenerwowany, gdy Alonso zdjął go z boiska w 72. minucie w trakcie wygranego El Clasico z Barceloną 2:1. Choć emocje po meczu opadły, zawodnik ma żal, że jego rola w drużynie została ograniczona. Czuje, że jego status w klubie nie jest już taki, jak wcześniej.

Brazylijczyk uważa, że poświęcił się dla drużyny, próbując dostosować do wymagań nowego szkoleniowca, jednak nie otrzymał za to żadnego uznania. Uważa, że współpraca z hiszpańskim szkoleniowcem staje się coraz trudniejsza.

Z drugiej strony działacze Realu Madryt nie są zadowoleni z zachowania piłkarza podczas zmiany i jego emocjonalnej reakcji. W związku z tym całkowicie popierają Alonso i jego decyzje.

Vinicius coraz częściej zastanawia się, czy dalsza gra pod wodzą Alonso ma sens. Czuje, że Kylian Mbappe ma większe zaufanie szkoleniowca i większą swobodę w ofensywie, co tylko zwiększa jego frustrację. Według „AS”, jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, a Hiszpan pozostanie na stanowisku, 25-latek rozważy odejście w 2026 roku.

