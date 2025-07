Calhanoglu odejdzie z Interu? Prezes klubu dzwonił do gwiazdora

Hakan Calhanoglu znów kusi tureckie kluby. Jak podaje "Calciomercato", prezes Fenerbahce Ali Koc osobiście skontaktował się z pomocnikiem Interu, by sprawdzić jego gotowość do transferu.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu

Fenerbahce naciska na Calhanoglu

Hakan Calhanoglu ponownie wzbudza zainteresowanie w ojczyźnie. Po nieudanych próbach Galatasaray, teraz to Fenerbahce – klub prowadzony przez Jose Mourinho – zamierza powalczyć o sprowadzenie 30-latka. Prezes Ali Koc miał osobiście zadzwonić do zawodnika, aby omówić ewentualny transfer i przedstawić propozycję finansową.

Turecki pomocnik trafił do Interu w 2021 roku na zasadzie wolnego transferu z Milanu. Do dziś rozegrał 182 mecze w barwach Nerazzurrich, strzelił 38 goli i zanotował 32 asysty. Z klubem zdobył mistrzostwo Włoch, dwie Coppa Italia i trzy Superpuchary. Calhanoglu ma ważny kontrakt do czerwca 2027 roku i zarabia 6,5 miliona euro netto rocznie.

Rok temu odrzucił ofertę Bayernu Monachium i zdecydował się zostać w Mediolanie. Jednak po porażce Interu z Fluminense w Klubowych Mistrzostwach Świata pojawiły się napięcia. Lautaro Martinez w emocjonalnym wywiadzie skrytykował postawę niektórych kolegów, a prezes Beppe Marotta potwierdził, że chodziło właśnie o Calhanoglu. Sytuację szybko wyjaśnił trener Cristian Chivu, organizując rozmowę między zawodnikami. Zgrzyt jednak pozostał.

Dyrektor sportowy Piero Ausilio stara się tonować nastroje. – Calhanoglu nigdy nie poprosił o odejście i nie był na rynku. To normalne, że mocni gracze przyciągają uwagę innych klubów – stwierdził. Dodał również, że rozmowy z Galatasaray zakończyły się szybko, bo nie było konkretnej oferty. Teraz ruch należy do Fenerbahce. Jeśli zdecyduje się na złożenie propozycji, Inter może podjąć rozmowy.

Zobacz również: Juventus rozmawia z Atalantą. Gwiazdor może zmienić klub