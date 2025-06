Hakan Calhanoglu może przenieść się do Galatasaray. Według „La Gazzetta dello Sport” mistrzowie Turcji oferują pomocnikowi Interu Mediolan 10 milionów euro rocznie. Już wiadomo, kto może trafić na San Siro w jego miejsce.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu

Inter wycenia Calhanoglu na 40 mln

Hakan Calhanoglu znalazł się na celowniku Galatasaray, które zamierza sprowadzić gwiazdę Interu Mediolan do ojczyzny. Pomocnik Nerazzurrich posiada ważny kontrakt do czerwca 2027 roku, gwarantujący mu zarobki na poziomie 6,5 mln euro rocznie. Klub z Mediolanu wycenia zawodnika aż na 40 milionów euro, co stanowi obecnie największą przeszkodę w negocjacjach, ponieważ Turcy są gotowi zaproponować jedynie połowę tej sumy.

Według „La Gazzetta dello Sport”, Galatasaray oferuje reprezentantowi Turcji pensję wynoszącą aż 10 milionów euro netto za sezon. Ostateczna decyzja należy jednak do samego Calhanoglu, który rok temu odrzucił propozycję Bayernu Monachium. Dziś sytuacja może wyglądać inaczej, a sam zawodnik rozważa swoje opcje na przyszłość.

Calhanoglu trafił do Interu z Milanu latem 2021 roku za darmo. W tym czasie rozegrał dla Nerazzurrich 182 mecze, zdobył 38 bramek i zaliczył 32 asysty. Z klubem zdobył mistrzostwo Włoch, dwukrotnie triumfował w Coppa Italia i trzykrotnie w Superpucharze Włoch.

Inter przygotowuje się już na potencjalne odejście Turka. Dyrektor sportowy Piero Ausilio rozgląda się za nowym pomocnikiem. Na liście są dwa nazwiska: Nicolo Rovella z Lazio, posiadający klauzulę wynoszącą 50 milionów euro, oraz Adrian Bernabe z Parmy. Ten drugi może trafić do Interu niezależnie od sytuacji, jako zastępca Kristjana Asllaniego, którego przyszłość w klubie również stoi pod znakiem zapytania.

