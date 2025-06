Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Francisco Conceicao

Juventus wykupi Conceicao

Juventus definitywnie pozyska Francisco Conceicao, który w sezonie 2024/25 występował już w klubie na zasadzie wypożyczenia z FC Porto. Jak podaje portugalski dziennik „Record”, Bianconeri aktywują klauzulę wykupu wynoszącą 30 milionów euro. Klub z Turynu zdecydował się na taki krok, aby uniknąć wzrostu tej kwoty do 45 mln euro, co nastąpiłoby po 15 lipca.

Według dziennika, Juventus nie będzie ubiegać się o żadne zniżki związane z 10 milionami euro już przekazanymi do Porto za wypożyczenie Conceicao (7 mln podstawy oraz 3 mln euro premii za awans do Ligi Mistrzów). Tym samym łączny koszt operacji wyniesie aż 40 milionów euro.

Francisco Conceicao był kuszony ofertami z Arabii Saudyjskiej, jednak stanowczo je odrzucił, zdecydowanie deklarując chęć kontynuowania kariery w Serie A. W Turynie Portugalczyk podpisze pięcioletni kontrakt, który zagwarantuje mu zarobki w wysokości 6 mln euro rocznie, znacznie wyższe niż dotychczasowy milion euro w FC Porto. Dodatkowo zawodnik otrzyma aż 20% wartości klauzuli wykupu (około 6 mln euro), zgodnie z umową zawartą przy jego powrocie do Porto z Ajaksu.

Pozyskanie Conceicao to istotne wzmocnienie formacji ofensywnej zespołu Igora Tudora, szczególnie w kontekście niepewności co do przyszłości Dusana Vlahovicia oraz Randala Kolo Muaniego. Dyrektor generalny Juventusu, Damien Comolli, dzięki tej operacji zapewni drużynie dodatkową stabilność przed rozpoczęciem nowego sezonu.

