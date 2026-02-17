Calhanoglu kuszony przez znany klub. Dla nich może opuścić Inter

15:42, 17. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Hakan Calhanoglu powoli zbliża się do końca kontraktu z Interem Mediolan. W rozmowie z La Gazzetta dello Sport wyszło na jaw, że na pomocnika czeka Galatasaray, którego Turek osobiście jest kibicem.

Hakan Calhanoglu
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu

Galatasaray czeka aż Calhanoglu zdecyduje się na transfer

Inter Mediolan przeżywa wspaniały czas, czego dowodem jest dyspozycja zespołu w rozgrywkach Serie A. W ostatnich piętnastu meczach wygrali aż dwanaście razy, raz zremisowali i tylko dwukrotnie przegrali. W miniony weekend po fantastycznym strzale Piotra Zielińskiego pokonali Juventus w Derbach Włoch (3:2). Teraz czeka ich mecz z Bodo/Glimt w Lidze Mistrzów, w którym nie zagra m.in. Hakan Calhanoglu. Reprezentant Turcji ponownie boryka się z dolegliwościami zdrowotnymi.

Calhanoglu w sezonie 2025/2026 gra zdecydowanie mniej niż w poprzednich kampaniach. Łącznie uzbiera 26 spotkań, w których zdobył 8 goli i zanotował 4 asysty. Kilka meczów opuścił jednak ze względu na kontuzje łydki. Warto przypomnieć, że jego kontrakt z Interem Mediolan wygasa latem 2027 roku. Ostatnio coraz częściej mówi się o tym, że być może opuści mediolański zespół.

32-latek od dłuższego czasu jest łączony z Galatasaray. Okazuje się, że Calhanoglu jest wielkim kibicem drużyny ze Stambułu, co zdradził ich trener Okan Buruk. Co więcej, turecki klub czeka na niego z otwartmi ramionami.

Hakan Calhanoglu i ja znamy się od piętnastu lat. Jest kibicem Galatasaray. Kibice byliby zachwyceni, gdyby do nas dołączył. Czekamy na niego z otwartymi ramionami – powiedział Okan Buruk w rozmowie z La Gazzetta dello Sport.

