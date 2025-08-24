BVB dopięła transfer zawodnika Chelsea. Padły słynne słowa

Borussia Dortmund osiągnęła porozumienie z Chelsea w sprawie transferu Carney’a Chukwuemeki. Według Fabrizio Romano Anglik przejdzie do zespołu z Bundesligi za około 25 milionów euro plus bonusy.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Chukwuemeka zostanie zawodnikiem Borussii Dortmund

Borussia Dortmund finalizuje transfer Carney’a Chukwuemeki. Angielski pomocnik spędził drugą część poprzedniego sezonu na wypożyczeniu w klubie z Bundesligi. Wystąpił w 17 meczach i zdobył jedną bramkę, szybko przekonując trenera Niko Kovaca. Szkoleniowiec otwarcie przyznawał, że chciałby zatrzymać zawodnika na stałe.

Początkowo Chelsea odrzuciła ofertę wypożyczenia z obowiązkowym wykupem, uznając ją za nie do zaakceptowania. Negocjacje jednak trwały, aż wreszcie doszło do przełomu. Jak poinformował Fabrizio Romano, Borussia i Chelsea doszły do porozumienia. Londyńczycy otrzymają około 25 milionów euro plus bonusy w ramach transferu definitywengo, a w umowie znajdzie się także wysoka klauzula od sprzedaży przy kolejnym transferze.

Dziennikarz podał również, że w najbliższy poniedziałek Chukwuemeka przejdzie testy medyczne, podobnie jak inny nowy nabytek klubu z Dortmundu Anselmino. To oznacza, że pomocnik spełni swoje marzenie i wróci na stałe do klubu, w którym czuł się najlepiej.

Chelsea tymczasem kontynuuje czyszczenie kadry. Klub ze Stamford Bridge w ostatnim tygodniu okna transferowego wciąż planuje sprzedaż kilku zawodników, w tym Christophera Nkunku, Nicolasa Jacksona, Axela Disasiego, Raheema Sterlinga i Bena Chilwella. Odejście Chukwuemeki to dopiero początek większych zmian w drużynie.

