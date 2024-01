David Datro Fofana został nowym piłkarzem Burnley. Zawodnik trafił do beniaminka Premier League na zasadzie wypożyczenia. Angielski klub poinformował o wzmocnieniu na swoich mediach społecznościowych.

Imago / Matthias Koch Na zdjęciu: David Datro Fofana

David Datro Fofana oficjalnie został piłkarzem Burnley

Iworyjczyk został wypożyczony do beniaminka na resztę sezonu

Pierwszą część kampanii spędził w Bundeslidze, gdzie bronił barw Unionu Berlin

David Datro Fofana został piłkarzem Burnley

Burnley rozpoczęło ofensywę transferową. Beniaminek chce się wzmocnić na drugą część sezonu, aby zapewnić sobie utrzymanie na najwyższym szczeblu piłkarskim w Anglii. Pierwszym ruchem “The Clarets” podczas zimowego okna transferowego został David Datro Fofana. Napastnik Chelsea został odwołany z wypożyczenia do Unionu i następne pół roku spędzi w drużynie ze stadionu Turf Moor.

Chelsea zdecydowała się na taki ruch, ponieważ uważają, że gra w Premier League pozwoli nabrać napastnikowi większego doświadczenia. 21-latek nie zabłysnął na niemieckich boiskach. Przez pierwsze sześć miesięcy trwających rozgrywek zdobył zaledwie 2 bramki w 17 meczach.

Fofana podczas oficjalnej prezentacji nie ukrywał radości z powrotu do Anglii. Snajper podkreślał również, że Burnley to dobre miejsce na zrobienie następnego kroku w jego rozwoju.

– Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że tutaj jestem. Myślę, że jest to idealne posunięcie i będzie to dla mnie świetne miejsce do rozwoju – powiedział Fofana.

Burnley na półmetku sezonu jest na 19. miejscu w lidze. Do bezpiecznej strefy tracą 4 punkty. Następny mecz zagrają 31 stycznia, a ich rywalem będzie Manchester City.