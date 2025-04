Bułka na radarze giganta! Myśli o nim 24-krotny mistrz kraju

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Galatasaray zainteresowane transferem Marcina Bułki

Marcin Bułka trafił na pierwszą stronę znanego francuskiego dziennika L’Equpie. W piątek jego zespół, czyli Nicea rywalizowała na wyjeździe z Paris Saint-Germain. Spotkanie niespodziewanie zakończyło się zwycięstwem zespołu z Lazurowego Wybrzeża (3:1).

Bohaterem meczu został Marcin Bułka, który zatrzymał swój były klub. Reprezentant Polski w końcówce spotkania popisał się znakomitymi interwencjami, ratując zespół od straty gola. Co więcej, zaliczył aż 12 udanych interwencji oraz miał powstrzymane xG na poziomie 2.11.

Wspaniały występ przeciwko PSG został zauważony przez ekspertów. Na kanale Meczyki.pl w programie “Pogadajmy o piłce” dziennikarz Tomasz Włodarczyk przekazał, że Bułka znalazł się w kręgu zainteresowań 24-krotnego mistrza Turcji – Galatasaray Stambuł.

– Słyszałem o zainteresowaniu Galatasaray Stambuł. Po sezonie kończy się kontrakt Fernando Muslerze. Jest to oczywiście potężny klub, natomiast na dziś nie jest to chyba kierunek, na który skusi się Marcin Bułka – powiedział Tomasz Włodarczyk w programie “Pogadajmy o piłce” na kanale Meczyki.pl.

Transfer do tureckiego giganta wydaje się jednak mało prawdopodobny. Bardziej realne jest przejście do innego zespołu z topowych lig w Europie. Na chwilę obecną Bułka ma ważny kontrakt z Niceą do czerwca przyszłego roku. Jeśli w najbliższym czasie nie przedłuży umowy z Les Aigions, to w styczniu przyszłego roku będzie mógł negocjować z dowolną drużyną.

W tym sezonie Bułka rozegrał 37 spotkań, tracąc 54 bramki i zachowując 6 czystych kont.