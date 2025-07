Bułka blisko zmiany klubu. Testy już trwają

Marcin Bułka wygląda na to, że powoli kończy swoją przygodę z ligą francuską. Nowe wieści na temat reprezentanta Polski przekazał dziennikarz Tomasz Włodarczyk z Meczyków.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Marcin Bułka przechodzi testy medyczne w NEOM SC

Marcin Bułka od dłuższego czasu łączony jest z różnymi klubami. Tajemnicą poliszynela było, że kwestią czasu jest, kiedy reprezentant Polski zmieni barwy klubowe. Wygląda na to, że już wkrótce zawodnik zmieni pracodawcę. Konkretne wieści przekazał na X dziennikarz Tomasz Włodarczyk z Meczyków.

Znany insider poinformował, że Bułka przechodzi testy medyczne przed transferem do NEOM SC. Bramkarz wydaje się otwarty na przeprowadzkę do beniaminka ligi saudyjskiej. Według informacji Włodarczyka piłkarza ma zarabiać rocznie 10 milionów euro.

🚨Marcin Bułka przechodzi dziś testy medyczne przed transferem NEOM! @Meczykipl https://t.co/qb0wyTJ3DL — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) July 1, 2025

Zwolennikiem transferu z udziałem Bułki w ekipie z Saudi Pro League jest między innymi Christophe Galtier. Trener jest w Nicei i ma nadzorować całą sprawę. W kontekście przyszłości Bułki jasne jest, że zawodnik jest też na celowniku Sunderlandu. Niemniej więcej argumentów ma mieć po swojej stronie właśnie NEOM SC.

25-letni zawodnik ma za sobą sezon, w którego trakcie rozegrał łącznie 40 spotkań. Puścił w nich 55 bramek. Osiem razy zachował z kolei czyste konto. Aktualna umowa Bułki z OGC Nice obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Tym samym dla francuskiego klubu to może być jedna z ostatnich szans na zarobienie dużych pieniędzy na transakcji z udziałem pięciokrotnego reprezentanta Polski.

Jeśli ruch z udziałem Bułki dojdzie do skutku, to na dzisiaj jego rywalami byłoby trzech golkiperów z Arabii Saudyjskie. To kolejno: Mustafa Malayekah, Abdulrahman Dagriri i Mohammed Al-Hakim.

