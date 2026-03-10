Man United obejdzie się smakiem? Newcastle chce zatrzymać gwiazdora

Newcastle United jest zdeterminowane, aby zatrzymać na dłużej Bruno Guimaraesa - podaje we wtorkowe popołudnie brytyjski serwis CaughtOffside.com. Poważne zainteresowanie brazylijskim pomocnikiem od dawna wykazuje Manchester United.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Bruno Guimaraes nie dla Manchesteru United?

Manchester United bacznie monitoruje rynek, ponieważ podczas najbliższego letniego okienka transferowego planuje sprowadzić nowego pomocnika. Angielski klub musi bowiem znaleźć następcę Casemiro, który zaraz po zakończeniu trwającej kampanii rozstanie się z ekipą Czerwonych Diabłów. Na obszernej liście potencjalnych kandydatów do wzmocnienia drugiej linii zespołu z Old Trafford znajduje się m.in. Bruno Guimaraes.

Mierzący 182 centymetry Brazylijczyk od dłuższego czasu uchodzi za jednego z najlepszych środkowych pomocników występujących w Premier League. Pozyskanie 28-letniego zawodnika nie będzie jednak łatwym zadaniem, gdyż Newcastle United nie zamierza rozstawać się ze swoim liderem i chce zatrzymać go na dłużej w drużynie Eddiego Howe’a.

Jak informuje serwis „CaughtOffside.com”, władze z St James’ Park są zdeterminowane, aby odeprzeć zainteresowanie Manchesteru United oraz przekonać Guimaraesa do przedłużenia kontraktu. Obecna umowa piłkarza obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Niewykluczone jednak, że sam zawodnik w przyszłości spróbuje wymusić przeprowadzkę.

41-krotny reprezentant Brazylii z powodzeniem występuje w barwach zespołu Srok od stycznia 2022 roku, kiedy przeniósł się na Wyspy Brytyjskie za ponad 40 milionów euro z Olympique’u Lyon. W aktualnym sezonie rozegrał 35 spotkań, zdobywając dziewięć bramek i notując siedem asyst. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia go na około 75 milionów euro. Warto dodać, iż rozchwytywany pomocnik obecnie pauzuje z powodu kontuzji uda.