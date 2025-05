Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bruno Fernandes odejdzie, ale zostanie w Europie?

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Bruno Fernandes? Reprezentant Portugalii kocha Manchester United, jednak nie jest zadowolony z sytuacji panującej na Old Trafford. Czerwone Diabły nie zakwalifikowały się do europejskich pucharów – brak wpływów z Ligi Mistrzów mocno ograniczy ich budżet transferowy i nie pozwoli na konkretne wzmocnienia. To może sprawić, że kapitan poważnie rozważy swoją przyszłość w obecnej drużynie.

W gronie zainteresowanych pozyskaniem 30-latka wymienia się przede wszystkim Al-Hilal. Daily Mail ujawnia szczegóły potencjalnej transakcji. Manchester United na sprzedaży gwiazdora zarobiłby aż 100 milionów funtów, a pomocnik mógłby liczyć na kosmiczne wynagrodzenie. Jednak Bruno Fernandes jeszcze nie myśli o piłkarskiej emeryturze. To może sprawić, że rozważy ofertę pochodzącą z Europy. Portal TEAMtalk twierdzi, że ofertę za byłego gracza Sportingu ma złożyć Bayern Monachium.

Zobacz WIDEO: Manchester United – sezon 2024/25

Bawarczycy są gotowi na spory wydatek, jednak… wymagania United mogą przekroczyć możliwości Die Roten. 100 milionów funtów to blisko 120 milionów euro, a właśnie tyle gotowe jest zapłacić Al-Hilal. Wprawdzie Bayern przygotował podobne (a może nawet większe) środki na transfer Floriana Wirtza, ale trudno wyobrazić sobie, by chciał je przeznaczyć na pozyskanie zawodnika starszego o osiem lat.