Fortuna za Fernandesa! Szalone pieniądze dla gwiazdy i Manchesteru United

Al-Hilal rozbija bank na Fernandesa. Szalona kwota

Bruno Fernandes nie jest przekonany do pozostania na Old Trafford. Manchester United ma za sobą fatalny sezon, zwieńczony bolesną porażką w finale Ligi Europy. Brak gry w Lidze Mistrzów oznacza, że w klubie może dojść do wyprzedaży. Żaden z piłkarzy nie jest nietykalny, a Portugalczyk na rynku transferowym cieszy się konkretną wartością oraz zainteresowaniem. W jego otoczeniu pojawił się konkretny gracz i nie jest to żaden z europejskich klubów. Z każdą chwilą rosną szanse na sensacyjny transfer do Arabii Saudyjskiej.

Al-Hilal kusi Fernandesa szalonymi zarobkami, a sam zawodnik poważne rozważa zaakceptowanie właśnie tego kierunku przeprowadzki. „Daily Mail” ujawnia szczegóły potencjalnej transakcji. Manchester United na sprzedaży gwiazdora zarobiłby aż 100 milionów funtów. To bardzo duża kwota, biorąc pod uwagę wiek zawodnika oraz wygasającą w 2027 roku umowę.

Na niebotyczne zarobki mógłby liczyć oczywiście również sam 30-latek. Al-Hilal oferuje mu kontrakt z podstawową kwotą w postaci 700 tysięcy funtów tygodniowo. Doliczając wszelkie premie oraz bonusy, w skali roku mógłby liczyć nawet na 65 milionów funtów! Trudno oczekiwać, aby którykolwiek piłkarz nie dał się skusić takiemu wynagrodzeniu.

Fernandes ma dać odpowiedź do końca maja. Al-Hilal naciska na szybką finalizację, tak aby gwiazdor mógł zagrać w nowych barwach na Klubowych Mistrzostwa Świata.