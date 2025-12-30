Fernandes jednak skusi się na wielkie pieniądze? Sensacyjne informacje

Bruno Fernandes może odejść z Manchesteru United już w zimowym okienku transferowym. Kluby z Arabii Saudyjskiej najprawdopodobniej ponownie zgłoszą się po kapitana ekipy Czerwonych Diabłów - przekonuje brytyjski serwis Football Insider.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Saudyjczycy ponownie zabiegają o Bruno Fernandesa

Bruno Fernandes od dawna jest łączony z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej. Tamtejsze kluby od dłuższego czasu monitorują sytuację kapitana Manchesteru United i uważają 31-letniego pomocnika za jeden z głównych celów transferowych. W ich opinii portugalski gwiazdor mógłby jeszcze bardziej zwiększyć atrakcyjność saudyjskich rozgrywek. Do tej pory Fernandes konsekwentnie odrzucał jednak lukratywne oferty z Bliskiego Wschodu.

Bardzo ciekawe informacje w sprawie przyszłości doświadczonego pomocnika ujawnił brytyjski portal „Football Insider”. Zdaniem tego serwisu Saudyjczycy w zimowym okienku transferowym ponownie zgłoszą się po 31-latka. Co więcej, sam piłkarz ma być tym razem bardziej otwarty na rozmowy i prawdopodobnie rozważy nadesłane propozycje. Największą chrapkę na jego zakontraktowanie podobno mają Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad oraz Al-Ahli.

Bruno Fernandes jest obecnie kontuzjowany, więc niewykluczone, że więcej nie założy już koszulki zespołu z Old Trafford, jeśli rzeczywiście zdecyduje się na przenosiny do Arabii Saudyjskiej. Reprezentant Portugalii swoją seniorską karierę rozpoczynał w Novarze Calcio, a następnie grał w Udinese oraz Sampdorii.

Przełom zanotował w Sportingu Lizbona, skąd w 2020 roku trafił do Manchesteru United za około 65 milionów euro. Dla ekipy Czerwonych Diabłów rozegrał łącznie 308 meczów, w których zdobył 103 bramki i zanotował 93 asysty. Warto dodać, że klauzula odstępnego Bruno Fernandesa wynosi 60 milionów euro.