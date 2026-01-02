Bruno Fernandes do wzięcia! Man United ustalił cenę za gwiazdę

Manchester United zdecydował, że Bruno Fernandes zostanie sprzedany. W grę wchodzi nawet transfer w styczniu. W kontrakcie piłkarza jest klauzula odstępnego - informuje Football Insider.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Manchester United wystawił Bruno Fernandesa na sprzedaż

Manchester United podjął zaskakującą dla kibiców decyzję. W 2026 roku planują sprzedać aktualnego kapitana oraz największą gwiazdę zespołu – Bruno Fernandesa. Z informacji Football Insider wynika, że decyzja została podjęta kilka miesięcy temu. Podana informacja łączy się z niedawną wypowiedzią piłkarza dla Canal11. Portugalczyk ujawnił, że Czerwone Diabły chciałby, aby odszedł latem z klubu.

„Manchester United chciał, żebym odszedł zeszłego lata. Cały czas mam to w głowie. […] Ze strony klubu miałem poczucie, że: jeśli odejdziesz, to nie jest to dla nas wielki problem. Bardzo mnie to boli” – opowiadał Bruno. Wygląda na to, że przyszłość 31-latka jest już przesądzona.

Co więcej, kwota transferu wcale nie będzie nie wiadomo jak duża. W kontrakcie pomocnika widnieje klauzula odstępnego w wysokości 52,5 mln funtów. Niewykluczone, że do zmiany barw klubowych dojdzie już w styczniu. Nie wolno zapominać, że Bruno Fernandes od dawna pozostaje w kręgu zainteresowań drużyn z Arabii Saudyjskiej.

Bruno przeniósł się do Manchesteru United w styczniu 2020 roku ze Sportingu Lizbona. Czerwone Diabły zapłaciły za niego 65 mln euro. Łącznie dla drużyny z Old Trafford rozegrał 308 spotkań, w których zdobył 103 gole i zanotował 93 asysty. Jego umowa wygasa w 2027 roku. Na swoim koncie ma triumf w Pucharze Anglii oraz Carabao Cup.