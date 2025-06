Bruno Fernandes o krok od transferu! Gigant nie ma wątpliwości

Bruno Fernandes prawdopodobnie opuści Manchester United. Jak przekazał Ben Jacobs, pomocnik ma trafić do Arabii Saudyjskiej. Pewny transferu piłkarza jest tamtejszy gigant - Al-Hilal.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Al-Hilal bliskie porozumienia z Bruno Fernandesem

Manchester United w przyszłym sezonie nie zagra w europejskich pucharach. Czerwone Diabły zakończyły rozgrywki w Premier League na 15. miejscu, a na dodatek przegrali w finale Ligi Europy z Tottenhamem (0:1). Brak gry na arenie europejskiej oznacza, że w budżecie powstanie duża dziura finansowa. Niewykluczone, że latem ktoś będzie musiał zostać sprzedany.

Wiele wskazuje na to, że będzie to Bruno Fernandes. Portugalczyk łączony jest z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej, gdzie o jego usługi zabiega Al-Hilal. Saudyjczycy oferują mu gigantyczne zarobki, które mogą okazać się największą pokusą.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Nowe informacje ws. przyszłości pomocnika przekazał Ben Jacobs. Dziennikarz poinformował, że Al-Hilal jest niemal przekonane, że Bruno Fernandes zgodzi się na transfer. Po tygodniu rozmów nastroje są pozytywne, a porozumienie jest coraz bliżej. Aktualnie piłkarz zastanawia się nad podjęciem ostatecznej decyzji, która ma zapaść najpóźniej w najbliższy piątek.

Co ciekawe Manchester United nie chce sprzedać swojego kapitana. Natomiast w obozie Al-Hilal panuje przekonanie, że Czerwone Diabły zgodzą się na odejście Fernandesa, jeśli ten poprosi o zgodę na transfer.

Bruno Fernandes trafił do Manchesteru United zimą 2020 roku ze Sportingu CP za ponad 80 milionów euro. Łącznie rozegrał w klubie 290 spotkań, w których zdobył 98 goli i zaliczył 87 asyst.