Źródło: Sport.es / AS

IMAGO / Nicolo Campo Na zdjęciu: Marcelo Brozović

Jeszcze kilka tygodni temu głośno mówiło się o wymianie na linii FC Barcelona – Inter Mediolan. Kluby wymieniłyby się pomocnikami

Marcelo Brozovicia kuszą oferty z Arabii Saudyjskiej, ale nie wyklucza przenosin do stolicy Katalonii

Mistrzowie Hiszpanii spróbują włączyć w transakcję Francka Kessiego

Wrócił temat przenosin Brozovicia do Barcelony

O transferze Marcelo Brozovicia do FC Barcelony pisało się już wiele tygodni temu. Ostatecznie, jednak, mistrzowie Hiszpanii skupili się na innych operacjach. Teraz, gdy zapewnili już sobie usługi Inigo Martineza, Ilkaya Guendogana i najprawdopodobniej Vitora Roque, wrócili do tematu reprezentanta Chorwacji. Na tę decyzję wpłynęła też zmiana nastawienia Interu Mediolan. Nerazzurri szukają bowiem opcji do spieniężenia swego podopiecznego.

Blaugrana ponownie spróbuje włączyć w tę operację Francka Kessiego. Iworyjczyk jest dobrze wspominany we Włoszech dzięki swojemu okresowi w AC Milan.

Brozović ma na stole intratną ofertę z Arabii Saudyjskiej, ale czeka na propozycję ze stolicy Katalonii. Jeśli takowa napłynie, będzie miała pierwszeństwo nad transferem na Bliski Wschód. Hiszpańskie media podkreślają, że mistrzowie Hiszpanii podchodzą teraz do możliwości przeprowadzenia operacji pozytywnie.

Brozović rozegrał w minionym sezonie 40 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich trzy bramki i sześć asyst.

