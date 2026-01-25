Juventus działa na rynku. Niespodziewany cel Spallettiego

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Brooke Norton-Cuffy pod lupą Juventusu

Juventus w trwającym zimowym okienku transferowym nie dokonał jeszcze żadnego wzmocnienia składu, jednak z przeprowadzką do Turynu łączonych jest wielu zawodników. Gigant z Piemontu obserwuje między innymi Youssefa En-Nesyriego, Jeana-Philippe’a Matetę oraz Daniela Maldiniego, chcąc zwiększyć rywalizację w formacji ofensywnej oraz środku pola. Priorytetem dla Starej Damy jest utrzymanie konkurencyjnej kadry w kluczowych strefach boiska, aby poprawić wyniki w Serie A i europejskich pucharach.

Nie jest wykluczone, że Juventus zdecyduje się również wzmocnić defensywę. Według najnowszych informacji przekazanych przez Ekrema Konura, Stara Dama bacznie monitoruje postępy Brooke’a Nortona-Cuffy’ego. Prawy wahadłowy Genoi wyróżnia się na włoskich boiskach swoją wszechstronnością i dynamiką, co nie umknęło uwadze turyńskiego klubu.

Transfer zawodnika mógłby kosztować około 25 milionów euro, a dodatkowym wyzwaniem będzie rywalizacja o podpis młodego Anglika z Newcastle United, Evertonem oraz West Hamem United.

Młodzieżowy reprezentant Anglii występuje w barwach drużyny Rossoblu od sierpnia 2024 roku, gdy trafił na Stadio Luigi Ferraris za 2 miliony euro z Arsenalu. Ten ruch okazał się świetną inwestycją ze strony Genoi. W trwającym sezonie prawy obrońca, mogący występować również wyżej, rozegrał 21 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 16 milionów euro.