Man United szuka nowego pomocnika. Niespodziewany kandydat

Manchester United chce wzmocnić swoją linię środkową. Nowym pomocnikiem na przygotowanej przez angielski klub liście kandydatów jest Breno Bidon - wynika z informacji przekazanych przez brazylijski serwis Globo Esporte.

Foto Arena LTDA / Alamy Na zdjęciu: Breno Bidon

Breno Bidon przymierzany do Manchesteru United

Breno Bidon jest jednym z najbardziej obiecujących pomocników młodego pokolenia w lidze brazylijskiej. Zaledwie 20-letni zawodnik wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie Corinthians i w ostatnim sezonie prezentował bardzo wysoki poziom. Jego postawa nie umknęła uwadze europejskich gigantów, których skauci bacznie obserwują młodych piłkarzy z Ameryki Południowej. Nie jest wykluczone, że środkowy pomocnik wkrótce będzie kontynuował karierę w Premier League.

Jak informuje brazylijski serwis „Globo Esporte”, Breno Bidon znajduje się bowiem na radarze Manchesteru United. Czerwone Diabły od dawna szukają nowego pomocnika, a młodzieżowy reprezentant Brazylii wydaje się idealnym kandydatem – wyraża gotowość do gry na najwyższym poziomie, a przy tym jest młody i perspektywiczny.

Jego sytuację obserwują również dwie inne angielskie potęgi, a mianowicie Arsenal oraz Tottenham Hotspur, co pokazuje rosnące zainteresowanie utalentowanym Brazylijczykiem ze strony potentatów z Wysp Brytyjskich. Wygląda więc na to, że przeprowadzka Breno Bidona na Stary Kontynent jest tylko kwestią czasu.

Młody piłkarz awansował do pierwszego zespołu Corinthians niecałe dwa lata temu i od tamtej pory odgrywa w nim ważną rolę. W koszulce drużyny Biało-Czarnych rozegrał łącznie 100 meczów, zdobył 2 bramki oraz zanotował 3 asysty. Jego wartość rynkowa szacowana jest na 14 milionów euro, choć klauzula odstępnego zapisana w kontrakcie między stronami wynosi aż 100 milionów euro.