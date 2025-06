Koniec pewnej ery w PSG? Gigant z Ligue 1 oczekuje konkretnej kwoty

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

PSG otwarte na sprzedaż Donnarummy

PSG ma za sobą bardzo udaną kampanię. Stołeczna ekipa nie tylko wygrała mistrzostwo Ligue 1, ale też triumfowała w Lidze Mistrzów. W związku z tym, że władze francuskiego klubu nie potrafią dojść do porozumienia w sprawie nowego kontraktu z Gianluigim Donnarummą, to realny scenariusz zakłada zmianę klubu z udziałem zawodnika. Wieści w sprawie przekazała La Repubblica.

Źródło przekazało, że reprezentant Włoch znajduje się na celowniku kilku ekip. Donnarumma byłby mile widziany między innymi w takich klubach jak: Real Madryt, Manchester City czy Manchester United. Wieści w sprawie ekipy z La Liga przekazał Fabrizio Romano. PSG w przypadku sprzedaży golkipera oczekuje kwoty na poziomie mniej więcej 40 milionów euro.

26-letni zawodnik trafił do ekipy z Francji w lipcu 2021 roku z AC Milan. Donnarumma zdecydował się na zmianę barw klubowych na zasadzie wolnego transferu. Od momentu, gdy trafił do PSG, to zaliczył w tej ekipie łącznie 154 mecze. Stracił w nich 152 spotkania. Zachował w nich 51 razy czyste konto.

Donnarumma to 74-krotny reprezentant Włoch, który debiut w drużynie narodowej zaliczył we wrześniu 2016 roku. Jak na razie największymi sukcesami zawodnika cztery mistrzostwa Francji czy triumf w Lidze Mistrzów. Ponadto na koncie Donnarummy jest też triumf na mistrzostwach Europy w 2021 roku. Z mniejszych sukcesów zawodnik ma też na swoim koncie zwycięstwa w Pucharze Francji, Superpucharze Francji oraz Superpucharze Włoch.

