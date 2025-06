fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Massimiliani Allegri za transferem Adriena Rabiota

AC Milan do nowej kampanii chce podejść, chcąc odzyskać zaufanie kibiców po rozczarowującej kampanii 2024/2025. Pomóc w tym ma przede wszystkim trener Massimiliano Allegri, który zastąpił Sergio Conceicao. Tymczasem konkretne wieści o planie włoskiego szkoleniowca przekazał Gianluca Di Marzio.

Znany ekspert w sprawach transferowych dał do rozumienia, że doświadczony włoski szkoleniowiec jest zdecydowanie za tym, aby Adrien Rabiot wzmocnił drugą linię Rossonerich. Di Marzio przekonuje, że zawodnik ma ustne porozumienie z władzami Olympique Marsylia, że jeśli pojawi się atrakcyjna oferta, to będzie mógł zmienić pracodawcę.

Jasne jest jednak, że Rabiot jak na razie nie wyraził chęci opuszczenia klubu ze Stade Veloedrome. Olympique Marsylia wciąż widzi w piłkarzu jednego z liderów zespołu przed nowym sezonem.

30-letni zawodnik ma kontrakt ważny z klubem z Francji do końca czerwca 2026 roku. Rabiot dołączył do OM we wrześniu minionego roku na zasadzie wolnego transferu. Jak na razie były zawodnik Juventusu i Paris Saint-Germain wystąpił łącznie w 31 meczach. Strzelił w nich 10 goli i zaliczył też sześć asyst.

Gdyby transakcja z udziałem Rabiota do ekipy z Serie A doszła do skutku, to o miejsce w składzie mógłby rywalizować z kilkoma graczami. Niewykluczone, że Francuz miałby w Milanie zastąpić Tijjaniego Reijndersa.

