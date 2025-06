fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Donnarumma podjął decyzję ws. przyszłości

Gianluigi Donnarumma był kluczowym elementem drużyny PSG w zwycięskich rozgrywkach Ligi Mistrzów oraz Ligue 1. Jednak mimo znakomitego sezonu wokół Włocha zaczęły narastać plotki o możliwym odejściu. Jakiś czas temu La Gazzetta dello Sport ujawniła nawet, że Real Madryt wytypował bramkarza jako potencjalnego następcę Thibaut Courtouis. Do tego transferu miałoby dojść w 2026 roku.

Data transferu nie jest przypadkowa, bo właśnie wtedy wygasa kontrakt Donnarummy z PSG. To oznacza, że Real mógłby go sprowadzić za darmo, co oczywiście byłoby wyjątkową okazją rynkową. Niemniej jednak Włoch raczej nie myśli o transferze na Santiago Bernabeu. Fabrizio Romano zacytował słowa bramkarza, które jasno świadczą o jego chęci pozostania we Francji.

– Moim priorytetem jest zostać w Paris Saint-Germain i podpisać nową umowę. Nie sądzę, żeby był jakiś problem czy kłopot – powiedział Donnarumma.

Donnarumma ogłosił decyzję w bardzo ważnym momencie. PSG nie musi się już obawiać o przyszłość tak cenionego zawodnika, co naturalnie wpływa na plany transferowe klubu. Paryżanie po doskonałym sezonie zwieńczonym potrójną koroną są żądni kolejnych sukcesów, a utrzymanie obecnego składu to klucz do powtórzenia świetnych wyników.