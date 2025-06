ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Lucas Chevalier może zastąpić Gianluigiego Donnarummę

Gianluigi Donnarumma planuje zostać w Paris Saint-Germain, ale nadal nie przedłużył swojego kontraktu. Aktualna umowa między stronami jest ważna do 30 czerwca 2026 roku i póki co nie znaleziono porozumienia. Jeśli 26-letni bramkarz nie złoży parafki, to najprawdopodobniej odejdzie z paryskiego giganta. Mierzący 196 centymetrów golkiper nie powinien narzekać na brak zainteresowania, ponieważ obserwują go takie kluby jak Real Madryt, Manchester United czy Manchester City.

Włodarze PSG chcą być gotowi na wypadek, gdyby kapitan reprezentacji Włoch ostatecznie opuścił Parc des Princes. Dlatego paryżanie rozglądają się na rynku za nowym bramkarzem. Z najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański serwis „Fichajes.net” wynika, że na celowniku zdobywców Ligi Mistrzów znajduje się Lucas Chevalier. Rosły golkiper od wielu miesięcy wyróżnia się na boiskach Ligue 1, stojąc między słupkami ligowego rywala Paris Saint-Germain, LOSC Lille.

Flick i Lewandowski symbolami odrodzenia Barcelony [WIDEO]

Młodzieżowy reprezentant Francji z powodzeniem występuje w barwach ekipy Mastifów od początku swojej kariery. Lucas Chevalier jest bowiem wychowankiem LOSC Lille, gdzie spędził niemal całą dotychczasową karierę, z wyłączeniem sezonu 2021/2022. Wówczas 23-letni bramkarz przebywał na wypożyczeniu w pobliskim Valenciennes FC. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia potencjalnego następcę Gianluigiego Donnarummy na około 30 milionów euro. W minionej kampanii Lucas Chevalier zanotował aż 13 czystych kont.