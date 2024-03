Brahim Diaz zdążył się już zaprezentować szerszej publiczności w Milanie, a teraz błyszczy w Realu Madryt. Jak informuje Fichajes.net do złożenia oferty za piłkarza szykuje się Arsenal.

IMAGO / Oscar J. Barroso Na zdjęciu: Brahim Diaz

Brahim Diaz notuje świetne występy w Realu Madryt

Piłkarz szybko wzbudził zainteresowanie innych klubów

Ponoć Arsenal chce wyłożyć 70 milionów euro

Brahim Diaz zamieni Real Madryt na Arsenal?

Real Madryt latem 2023 roku podjął decyzję, że Brahim Diaz zasługuje na pełnoprawną szansę. Wówczas zakończyło się wypożyczenie piłkarza do Milanu, w którym ofensywny pomocnik notował naprawdę obiecujący występy.

Rzeczywiście Carlo Ancelotti przekonał się do zawodnika i od pewnego czasu regularnie daje mu szanse gry. Łącznie Brahim Diaz wystąpił w 32 meczach, zdobył w nich 8 bramek i zanotował 4 asysty.

Jednocześnie nie da się ukryć, że konkurencja w Realu jest gigantyczna i w przyszłości piłkarzowi będzie trudno o wywalczenie miejsca w podstawowym składzie. Wydaje się, że może być to jeden z czynników, który wprawi Brahima w wątpliwość. Na taką sytuację liczy Arsenal, który według portalu Fichajes chciałby pozyskać pomocnika za 70 milionów euro. Mikel Arteta uważa, że jest to idealnie pasujący kandydat do jego drużyny.

