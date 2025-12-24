Manchester City kombinuje przy głośnym transferze. Chodzi o strukturę umowy

Man City chce omówić z Bournemouth nową strukturę umowy ws. transferu Antoine’a Semenyo, podał Fabrizio Romano. Zawodnik jest jednym z najbardziej rozchwytywanych na rynku.

Man City działa w sprawie transferu Antoine’a Semenyo

Manchester City ma ambitny plan, aby wzmocnić się w ofensywie. Na celowniku giganta Premier League znajduje się Antoine Semenyo. Do 10 stycznia obowiązuje klauzula odstępnego za piłkarza, wynosząca ponad 74 miliony euro (65 milionów funtów). Okazuje się jednak, że władze Man City mają inny plan na pozyskanie zawodnika, o czym przekonuje Fabrizio Romano.

Dziennikarz poinformował na platformie X, że sternicy Obywateli w tym tygodniu będą kontaktować się z działaczami Bournemouth, aby omówić temat transferu 25-latka. Manchester City liczy jednocześnie na to, że uda się przeforsować nową strukturę transakcji z udziałem piłkarza, obejmującą nie tylko sam kontrakt, ale również warunki płatności.

32-krotny reprezentant Ghany broni barw ekipy z Vitality Stadium od stycznia 2023 roku. Bournemouth wyłożyło wówczas na transfer piłkarza ponad 10 milionów euro.

Semenyo, zanim zasilił szeregi Wisienek, bronił barw Bristol City, Sunderlandu oraz Newport County. W obecnej kampanii piłkarz wystąpił łącznie w 17 spotkaniach, notując w nich osiem trafień i trzy asysty. Na boisku zawodnik spędził blisko 1500 minut.

Okazję na poprawę swojego bilansu Semenyo może mieć w sobotę. Wówczas na drodze Bournemouth stanie Brentford. Spotkanie w ramach 18. kolejki Premier League rozpocznie się o godzinie 16:00.