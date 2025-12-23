Barcelona obserwuje gwiazdę Premier League, ale sytuacja się komplikuje

FC Barcelona wykazuje zainteresowanie Markiem Guehim z Crystal Palace. "Mundo Deportivo" przekazało natomiast, co stoi na przeszkodzie, aby Katalończycy pozyskali zawodnika.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Finanse przeszkodą do transferu Marca Guehiego do Barcelony

FC Barcelona ma zamiar w trakcie zimowego okna transferowego pozyskać nowego defensora. Przede wszystkim na radarze Katalończyków znajduje się Marc Guehi, broniący obecnie barw Crystal Palace. Ciekawe wieści na temat zawodnika przekazało internetowe wydanie „Mundo Deportivo”.

Źródło ujawniło, co stoi na przeszkodzie gigantowi La Liga, aby transfer z udziałem 26-krotnego reprezentanta Anglii doszedł do skutku. „Mundo Deportivo” twierdzi, że przede wszystkim kością niezgody pomiędzy stronami są kwestie finansowe.

Na dziś znacznie bardziej lukratywne warunki mogą zapewnić piłkarzowi Bayern Monachium oraz Liverpool, które również wykazują chęć pozyskania Marca Guehiego. Defensor jest też na liście życzeń Atletico Madryt. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się obecnie na poziomie 55 milionów euro.

26-krotny reprezentant Anglii ma umowę ważną z klubem z Selhurst Park do końca czerwca 2026 roku. W trwającym sezonie piłkarz w barwach Orłów wystąpił jak dotąd w 27 spotkaniach, notując w nich dwa trafienia oraz cztery asysty. Na boisku spędził łącznie blisko 2300 minut.

Marc Guehi to zawodnik, który pierwsze kroki w piłkarskiej karierze stawiał w Chelsea. W piłkarskim CV defensora znajdują się także takie kluby jak Swansea City oraz Crystal Palace. 25-latek ma już również konkretny sukcesy na koncie. Zdobył krajowy puchar z zespołem z Londynu.

Czytaj więcej: Romano ujawnił kulisy. Manchester City blisko głośnego transferu