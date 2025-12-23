Barcelona czeka, Flick milczy. Kulisy rozmów ujawnione

Hansi Flick ma kontrakt z FC Barceloną ważny do 2027 roku. Jednocześnie nie brakuje spekulacji o przyszłości Niemca. Konkretne wieści przekazała dziennikarka Helena Condis.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Jaka przyszłość Hansiego Flicka? Nowe wieści

Hansi Flick od momentu przejęcia sterów w FC Barcelonie wyraźnie wpłynął na rozwój drużyny. Niemiecki trener wygrał w Hiszpanii wszystko, co było do zdobycia. Co istotne, jego zapał do pracy nie zmalał. W trakcie kampanii 2025/2026 szkoleniowiec zamierza nadal walczyć o najwyższe cele.

Tymczasem interesujące wieści na temat przyszłości Flicka przekazała dziennikarka Helena Condis Edo z radia COPE. Według jej informacji niemiecki trener jest coraz bardziej otwarty na parafowanie nowej umowy z klubem z Camp Nou. Jednocześnie Flick uważa, że na ten moment jest jeszcze zbyt wcześnie, aby podejmować ostateczne decyzje, i nie chce się spieszyć z rozmowami kontraktowymi.

Nie zmienia to jednak faktu, że szkoleniowiec jest bardzo zadowolony z pobytu w Barcelonie. Niemiec czuje się dobrze w klubie, a także docenia warunki do pracy, jakie stworzyły mu władze Blaugrany. Co więcej, również rodzina trenera jest szczęśliwa z życia w stolicy Katalonii.

Za ewentualnym przedłużeniem kontraktu mają przemawiać także bardzo dobre relacje Flicka z Deco oraz Joanem Laportą, którzy odgrywają kluczowe role w pionie sportowym FC Barcelony. Niemiecki szkoleniowiec ma poczucie stabilności i jest przekonany, że jego przyszłość może być długofalowo związana z losem klubu z La Liga.

FC Barcelona swoje najbliższe spotkanie rozegra 3 stycznia, mierząc się w derbach miasta z Espanyolem. Katalończycy są aktualnym liderem ligi hiszpańskiej, mając na koncie 46 punktów. Nad drugim Realem Madryt drużyna prowadzona przez Flicka ma cztery punkty przewagi. Z kolei trzecie Atletico Madryt Blaugrana wyprzedza aż o dziewięć oczek.

