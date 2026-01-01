Borussia Dortmund po zaledwie półtora roku żegna się z reprezentantem Niemiec. Pascal Groß wraca do Premier League, o czym informuje Fabrizio Romano. To transfer definitywny.

ddp media GmbH/ Alamy Na zdjęciu: Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen

Borussia rozstaje się z Niemcem

Pascal Groß w lecie 2024 roku zakończył swoją przygodę w Premier League – nowym klubem wszechstronnego pomocnika została Borussia Dortmund. Brighton na sprzedaży jednego z ważniejszych zawodników zarobił siedem milionów euro. Dla wychowanka TSG 1899 Hoffenheim był to powrót do ojczyzny po siedmiu latach od przenosin z z FC Ingolstadt.

Szesnastokrotny reprezentant Niemiec w swoim pierwszym sezonie na Signal Iduna Park regularnie występował w podstawowym składzie. Rozgrywki zakończył z dorobkiem aż 50 meczów, jednej bramki i dziesięciu asyst. Jednak aktualnie 34-latek nie jest już niezbędnym elementem układanki Niko Kovaca. Mimo tego jego transfer to dosyć zaskakująca informacja. Groß odchodzi z BVB.

Gdzie trafi były zawodnik Karlsruher SC? Fabrizio Romano ujawnił, że Groß po raz drugi w swojej karierze dołączy do ekipy z The Amex. Brighton sprowadzi go na zasadzie transferu definitywnego. Oficjalne potwierdzenie tego ruchu ma nastąpić w ciągu najbliższych dni.