Borussia Dortmund rusza po Francuza. Gigant planuje negocjacje

Joane Gadou na celowniku Borussii Dortmund

Borussia Dortmund pozostaje wiceliderem 1. Bundesligi. Niedawna porażka w prestiżowym Der Klassikerze z Bayernem Monachium (2:3) sprawiła, że walka o mistrzostwo Niemiec stała się znacznie trudniejsza. Zespół prowadzony przez Niko Kovaca pożegnał się również z Ligą Mistrzów po dramatycznym dwumeczu z Atalantą Bergamo.

Już teraz wiadomo także, że po zakończeniu sezonu z klubem może pożegnać się Julian Brandt, dlatego władze BVB rozpoczęły poszukiwania potencjalnych wzmocnień przed kolejnymi rozgrywkami. Jak informuje „Sky Sport”, Borussia Dortmund intensywnie obserwuje środkowego obrońcę Joane’a Gadou z Red Bull Salzburg. 19-letni Francuz wcześniej rozwijał się w akademii Paris Saint-Germain, a obecnie jest jednym z najciekawszych młodych defensorów w Europie.

W trwającym sezonie Gadou rozegrał już 31 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Jego stabilna forma, dobre czytanie gry oraz dojrzałość na boisku sprawiają, że skauci wielu klubów zwracają na niego uwagę. Choć nie rozpoczęto oficjalnych rozmów transferowych, dyrektor sportowy BVB Sebastian Kehl został zauważony w Wiedniu podczas meczu Salzburga z Rapidem. Obecność działacza sugeruje, że niemiecki klub bardzo poważnie analizuje możliwość pozyskania młodego obrońcy.

Sytuację komplikuje jednak fakt, że Paris Saint-Germain, które sprzedało Gadou do Salzburga za 10 milionów euro, posiada w kontrakcie zawodnika klauzulę odkupu. W praktyce oznacza to, że paryski klub może w przyszłości odzyskać swojego wychowanka, co może wpłynąć na ewentualne negocjacje z Borussią.